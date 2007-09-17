صدور پروانه ساختمانی در مهدی شهر 5/2 برابر افزایش داشت

شهردار مهدی شهر در گفتگو با مهر اظهار داشت: در پنج ماهه اول امسال 25 هزار مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده است و پیش بینی درآمد امسال شهرداری بیش از دو میلیارد و 400 میلیون تومان باشد.

حیدر عباسیان خاطرنشان کرد: درآمد پنج ماهه اول امسال نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و در این مدت بیش از 300 میلیون تومان افزایش درآمد داشته ایم.

وی یادآور شد: 878 میلیون تومان درآمد پنج ماهه اول امسال است، که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 575 میلیون تومان بوده است.

عباسیان اعتبارات اختصاص یافته سفر مقام معظم رهبری به این شهرداری را 110 میلون تومان عنوان و خاطرنشان کرد: این اعتبارات جهت جاده شهرک صنعتی غنچه انگوری اختصاص یافته است که در حال حاضر زیرسازی و قسمتی از جدول گذاری آن انجام شده است.

شهردار مهدی شهر جدول گذاری خیابان ها، آسفالت و لکه گیری، توسعه شهر بازی و احداث استخر، تکمیل و احداث خیابان ها و ایجاد پارک های بزرگ سنگسر، آبشار کوه تاسوعا و پارک سرچشمه زیارت و فاطمیه را از پروژه های این شهرداری عنوان کرد.

به گفته وی، پل و کانال سیل گذر شهرک المهدی و استخر ذخیره و پمپاژ آب پارک آبخیزداری مهدی شهر از پروژه های نیمه تمام شهرداری در سال جاری است.