به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نوبخت سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست هم اندیشی مدیریت آفت جوانه خوار و برگخوار بلوط جنگل‌های زاگرس که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: راه اجرایی برای این موضوع «سند جامع حفاظت و مدیریت پایدار بوم سازگان زاگرس» است که تمام دستگاه‌های مرتبط در آن دیده شده است.

وی افزود: از دلایل طغیان این آفت امسال و سال گذشته عدم بارندگی از اسفندماه بوده و این موضوع سبب شده تا میزان قند، کربوهیدرات و پروتین در برگ درختان افزایش یابد.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به کشت «زیراشکوب» در این منطقه، یادآور شد: این کشت کاملاً غیرقانونی است و این موضوع از دیگر دلایل طغیان آفت در این منطقه است.

نوبخت با اشاره به اینکه ۳۰ میلیون هکتار عرصه زاگرس وجود دارد، تصریح کرد: ۶ میلیون هزار آن را عرضه جنگلی تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه باید مشارکت مردمی را در این حوزه داشته باشیم، گفت: با مشارکت مردمی می‌توانیم از تغییر کاربری و آتش سوزی جلوگیری کنیم و همچنین آفات را نیز مدیریت کنیم که بخش زیادی از مشکل حل می‌شود.

به گفته سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مردم باید خود را مالک مدیریت در عرصه بدانند.

وی در پایان یادآور شد: اگر بخواهیم جراحی در زاگرس انجام بدهیم باید منابع طبیعی با مردم و برای مردم باشد.