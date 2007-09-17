مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره درپاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا میدان نفتی درود براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان شهریورماه به بهره برداری می رسد، گفت: این میدان هم اکنون درحال بهره برداری است اما آماده کردن کامل آن تا شهریورماه محقق نمی شود.

محمود زیرکچیان زاده افزود: درحال حاضر زمان معینی نمی توان برای بهره برداری از این میدان تعیین کرد اما پیش بینی می شود میدان نفتی درود 3 تا پایان سال جاری به بهره برداری رسد.

وی درباره مشکلات به وجود آمده دربهره برداری از این میدان گفت: این میدان با مشکل خاصی روبرو نیست اما مخزن درود 3 از نظر سازند ، حفاری و تولید و نوع رفتار با چاه ها با پیچیدگی های خاصی روبرو است اما برای افزایش تولید از این میدان تزریق آب نیز صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره درحالی ازعدم بهره بردای از میدان نفتی درود3 خبر می دهد که مدیرعامل شرکت نفت مهندسی و توسعه نفت ایران درگفتگویی خبری اعلام کرده است: پروژه توسعه میدان نفتی درود3 ، در صورت اثبات ظرفیت تزریق گازتاپایان شهریورماه جاری به شرکت کارفرما تحویل داده می شود.

مهدی بازارگانی اضافه کرده است: پیش بینی شرکت توتال از عملکرد تولید میدان درود 3، روزانه 85 هزار بشکه در روز بود که این امر تحقق نیافته است و با وجود آن که هزینه های شرکت توتال بیش از مبلغی است که طبق قرارداد به وی بازپرداخت می شود، این شرکت تاکنون توانسته از چاه های حفاری شده در این میدان، 45 هزار بشکه در روز برداشت کند. وی تصریح کرده است: درصورتی که میزان تولید یاد شده تحقق نیابد، جریمه هایی به مقدار پاداش متعلق(Rem) به پیمانکار اعمال خواهد شد.

به گزارش مهر، شرکت توتال به عنوان پیمانکار اجرای طرح توسعه میدان درود 3 ، متعهد شده است روزانه حداقل 85 و حداکثر 95 هزار بشکه از این میدان برداشت کند که تاکنون تنها 45 هزار بشکه از این میزان با برداشت از 10 حلقه چاه تولیدی، تحقق یافته و پیش بینی می شود با بهره برداری از 5 حلقه چاه تولیدی دیگر، میزان تولید درود 3 به 60 هزار بشکه در روز افزایش یابد.