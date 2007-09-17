مدال برنز آسیا بر گردن زمانی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه و در پایان دومین روز از مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان آسیا در شهر شیان چین تیم چهار نفره کامپوند ایران در دور حذفی به مصاف حریفان خود رفتند که حاصل آن کسب یک مدال برنز بود.

در این دیدارها رضا زمانی نژاد که دور سی و دوم را استراحت داشت درمراحل بعدی حریفانی از چین، اندونزی و هند را شکست داد. زمانی نژاد درمرحله نیمه نهایی مقابل تیرانداز فیلیپینی نتیجه را واگذار کرد تا از راهیابی به فینال بازبماند. در بازی رده بندی نیز با اختلاف یک امتیاز از تیرانداز چینی برد و به مدال برنز رسید.

پرویز صادقی دیگر تیراندازکامپوند ایران هم درمرحله یک شانزدهم از ورزشکار هندی پیشی گرفت اما درمرحله بعد نتیجه را به تیرانداز فیلیپینی واگذار کرد. منصور کردی هم در مرحله یک سی ودوم به قرعه استراحت خورد در مراحل بعدی به ترتیب مالزی را شکست داد. به مجید احمدی از ایرن بازی را واگذارکرد. مجید احمدی هم دو بازی اول را بر تیرانداز چینی و کردی از ایران پیروز شد اما در مقابل فیلیپین شکست خورد تا از ادامه راه باز بماند.

در رشته ریکرو بانوان نیز " هومت " از ایران درمرحله یک سی ودوم از فیلیپین به پیروزی رسید اما در دور بعد نتیجه را به تیرانداز کره ای واگذارکرد. دیگر ورزشکاران تیروکمان ایران در رشته کامپوندو ریکرو مردان و زنان بازیهای خود را فردا در شهر شیان ادامه می دهند.

پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان آسیا از روز گذشته در شهر شیان چین آغاز شده که دراین دیدارها یک روز به برگزاری مسابقات انتخابی المپیک اختصاص دارد.