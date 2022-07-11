معرفی الگوهای ماندگار گنجینه دفاع مقدس مصداق جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت استان سمنان به میزبانی استانداری با اشاره به نیاز به جهاد تبیین در جامعه بیان کرد: باید مسائل مرتبط با دفاع مقدس برای نسل جوان به زبان صحیح بیان شود.
وی افزود: یکی از نیازهای فرهنگی و اقدامات مؤثر در حوزه جهاد تبیین، معرفی الگو های ماندگار گنجینه دفاع مقدس است که میطلبد به زبان هنر و ادبیات برای جامعه معرفی شود.
معاون استاندار سمنان بیان کرد: تولید محتوای مناسب در حوزه فرهنگی برای فضای مجازی ویژه نسلهای جدید جامعه، امری ضروری است که باید در استان انجام شود.
ریواده همچنین گفت: امروز یکی از اولویتهای مهم کشور بعد از بحث اقتصادی، حوزه فرهنگی بوده و یکی از محورهای اصلی آن دفاع مقدس است که باید به صورت ویژهتر به آن پرداخت.
وی از فرمانداران ستادهای شهرستانی و کارگروههای ذیل ستاد بزرگداشت مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت استان سمنان خواست تا امور را با جدیت و به صورت مستمر پیگیری کنند.
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