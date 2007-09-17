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۲۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۱۰

مدیریت بحران و آموزش پزشکی به صورت مجازی در کرمان راه‌ اندازی می‌شود

مدیریت بحران و آموزش پزشکی به صورت مجازی در کرمان راه‌ اندازی می‌شود

رشته‌ های مدیریت بحران و آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی‌ ارشد به صورت مجازی و آموزش از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای جامعه مدیران بخش سلامت راه اندازی می شود.

دکتر علی اکبر حقدوست - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقدام برای کسب مجوزهای لازم برای راه اندازی این دو رشته انجام شده است. برنامه درسی این دو رشته هم اکنون آماده شده و جامعه هدف نیز مدیران دانشگاه های علوم پزشکی جنوب شرقی کشور شامل مدیران بیمارستانها و مراکز بهداشت است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی درسی برای این دو رشته، پایان نامه افراد به صورت مشترک در دانشگاه خودشان و دانشگاه علوم پزشکی کرمان گذرانده خواهد شد.

وی در خصوص رشته آموزش پزشکی نیز یاد آور شد: جامعه هدف رشته آموزش پزشکی اساتید دانشگاهها هستند.

حقدوست تأکید کرد: این دو رشته به صورت آموزش از راه دور خواهد بود و دلیل آن نیز مشغله کاری افراد جامعه هدف این دوره ها است.

کد مطلب 553599

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