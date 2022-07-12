۴۵۷ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز شامگاه دوشنبه در گفتگویی با اشاره به خرید ۷۷ هزار و ۵۵۲ تن برگ سبز چای، اظهار کرد: ارزش اقتصادی برگ‌های خریداری شده ۶۶۲ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه پرداخت به موقع مطالبات چایکاران یکی از اولویت‌ها بوده است، افزود: تا به امروز بیش از ۷۳ درصد مطالبات معادل ۴۵۷ میلیارد تومان به حساب چایکاران شمال کشور واریز شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه ۵۲ هزار و ۲۸۸ تن از برگ‌های سبز چای خریداری شده از نوع درجه یک هستند، ادامه داد: این میزان معادل ۶۸.۷ درصد مجموع برگ‌های خریداری شده از چایکاران است.

وی اضافه کرد: ۲۴ هزار و ۲۶۴ تن از برگ‌های سبز خریداری شده چای نیز از نوع درجه ۲ هستند.