پرداخت مبالغ تملک اراضی سد خرمرود تویسرکان؛ شاید وقتی دیگر

خبرگزاری مهر - گروه استانها: یکی از راهها در راستای مدیریت منابع آبی، موضوع سدسازی است؛ از جمله فواید سدسازی میتوان عنوان کرد که سدها، منابع آبی قابل اطمینانی را فراهم میکنند، مناطق اطراف را از سیلابها محافظت و یک انرژی پاک را نیز فراهم میکنند. سدها در عرض رودخانه ساخته شده و مانع جریان آب میشوند و آب را نیز در بالای رود ذخیره میکنند. مخازن، آب را برای کاربرد در خانهها و مزارع در فصول خشک سال ذخیره نموده و اجازه میدهند تا مردم در بیابانها و سایر مناطق خشک و خشن نیز ساکن شده و کشاورزی کنند. سدها علاوه بر تهیه محیطی پایدار و تهیه آب در طول سال، سبب تولید انرژی کنترل سیلاب میشوند. ذخایر آب برای قایقرانها و ماهیگیران به دلیل فرصتهای تفرجی با ارزش است که میتواند نقش مؤثری در گردشگری داشته باشند.
سد خرمرود هم اکنون در ۵۴ کیلومتری جنوب غربی شهر همدان و در منطقه خرمرود بین دو روستای سیستانه و اشتران شهرستان تویسرکان درحال احداث است.
سدی که بر اساس اظهارات رئیس آب منطقهای همدان، حجم مخزن این سد هشت میلیون و ۲۷۰ هزار مترمکعب ظرفیت دارد که هشت میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب آن مفید است و علاوه بر تأمین آب شرب بیش از ۴۰ روستا، برای بخش کشاورزی و صنعت نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
اما در فرآیند ساخت این سد که از ۱۳۹۶ آغاز به کار کرده، مشکلاتی برای کشاورزان به وجود آمده است.
از عدم پرداخت ۳۰ درصدی مبلغ تملک زمینها تا خشک شدن اراضی بالادست سد خرمرود
عضو شورای روستای اشتران در این خصوص به خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به اینکه مقداری از اراضی این روستا به وسیله سد خرمرود تملک شده، شاهد نارضایتیهایی از سوی کشاورزان هستیم چراکه ۳۰ درصد پول زمین نگه داشته شده است.
امرالدین لطفی با بیان اینکه در این زمینه، دلیل را نداشتن سند زمینها بیان میکنند، گفت: اگرچه این زمینها متعلق به خوانین قدیمی بوده و نمیتوانند سند بزنند اما این خوانین بزرگ فوت کردهاند و این زمینها هم اکنون در بین وراث باقی مانده و این وراث نیز نمیتوانند برای ما کشاورزان سند بزنند.
وی با بیان اینکه بیشترین مشکل و ناراحتی کشاورزان اشتران این است که ۳۰ درصد زمینها را نمیدهند، افزود: اراضی بالادست سد تملک نشده و در حال خشک شدن هستند و هیچ پولی موجود نیست که بهای این درختان را پرداخت کنند.
لطفی در ادامه صحبتهای خود تصریح کرد: کشاورزان چندین سال است که روی این زمینها کشاورزی کردهاند اما هم اکنون، دیگر دل به کار نمیدهند؛ چراکه قیمت واقعی زمین کشاورزان یک قیمت واقعی نیست و پولی که برای آن پرداخت میشود، با ارزش آن همخوانی ندارد.
عضو شورای روستای اشتران با بیان اینکه قیمت زمینها در سال جاری تغییر کرده اما با قیمت قدیم و بسیار پایین محاسبه میشوند؛ خاطرنشان کرد: بهترین ملکهای اشتران برای سدسازی گرفته شده است.
وی با گلایه مندی تصریح کرد: بارها برای حل این مشکلات به ادارات ذی ربط مراجعه کردهایم اما تاکنون نتیجهای نگرفتهایم.
هزینه زمینهایمان پرداخت نشده / درختان در حال خشک شدن هستند
در ادامه، کشاورز اشترانی در گفتگو با خبرنگار مهر نیز بیان کرد: بسیاری از روستاهای تویسرکان به ویژه در روستاهای خرمرود از کمبود آب رنج میبرند، این درحالی است که مطرح شده بود که با ساخت این سد مشکل بی آبی رفع میشود.
وی با بیان اینکه ما کشاورزان از این زمینها زندگی خود را تأمین میکردیم، اظهار کرد: اما حالا برای ساخت سد زمینهای خود را دادهایم و البته تاکنون پولی به ما پرداخت نکردهاند.
این کشاورز با تصریح بر اینکه تنها مشکل ما این است که مخارج زندگی مان از کشاورزی تأمین میشد اما هم اکنون در این زمینه به مشکل برخوردهایم؛ اظهار کرد: این سد در اشتغال جوانان ما خیلی خوب است به همین دلیل با وجود گرد و خاک و سروصدا در سد سازی، اعتراضی نداریم.
وی با بیان اینکه خوشحال هستیم که این برای ساخت این سد از روستای ما استفاده شده است چون بر گردشگری روستای ما تأثیر خوبی خواهد گذاشت؛ ادامه داد: تنها نارضایتی ما، پرداخت نشدن هزینههای زمینها و خشک شدن درختان تملک نشده است و این موضوع، برای ما کشاورزان که عمری روی این زمینها کار کردهایم بسیار سخت است.
سد خرمرود در شهرستان تویسرکان این روزها در حالی پیشرفت فیزیکی قریب به ۵۰ درصدی را تجربه میکند که به گفته روستاییان و کشاورزان در بالادست آن درختان نیازمند توجه هستند؛ روندی که میطلبد اداره کل محیط زیست استان همدان به این موضوع ورود کند.
از سویی با توجه به اینکه مبالغ تملک اراضی «سد خرمرود تویسرکان» هنوز پرداخت نشده است، امید است تا مسئولین مربوطه به ویژه در شرکت آب منطقهای همدان پای کار آمده و برای حل این مشکل، وارد کار شوند.
نظر شما