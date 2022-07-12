مهدی صفوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تسهیل در روند سرمایه‌گذاری صنعتی در استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی از صدور ۴۵ فقره جواز تأسیس صنعتی در استان بوشهر طی سه ماهه نخست امسال خبر داد و بیان کرد: این مجوزها با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۷ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال صادر شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اشتغال این طرح‌ها را هزار و ۶۸۸ نفر عنوان کرد و ادامه داد: مجوزهای سرمایه‌گذاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بخش پیش بینی سرمایه گذاری ۴۱ درصد و اشتغال شش درصد افزایش داشته است.

افزایش اشتغال

وی همچنین از صدور شش فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری چهار هزار و ۹۴ میلیارد ریال و اشتغال ۱۵۴ نفر خبر داد و افزود: این طرح‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر سرمایه گذاری ۷۴۵ درصد و از نظر اشتغال ۵۲ درصد رشد داشته است.

صفوی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و توسعه زیر ساخت‌های موجود نظیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و..... عنوان کرد: تا پایان سال جاری میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در این طرح‌ها افزایش می‌یابد.

ایجاد ۵۶۰۰ شغل

وی بیان کرد: بر اساس پیش بینی صورت گرفته تا پایان امسال ۲۴۵ فقره جواز تأسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری ۹۸ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال و اشتغال پنج هزار و ۶۳۵ نفر در استان انجام می‌شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: همچنین ۴۵ فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۱۰ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال و اشتغال ۷۳۶ نفر تا پایان سال جاری محقق می‌شود.