خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: چند سالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان رفته رفته در حال گسترش و توسعه کمی و کیفی هستند و فعالیت‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان نمود بیشتری یافته است.

در استان بوشهر نیز شرکت‌های دانش‌بنیان رفته رفته جایگاه خود را پیدا کرده و در برخی از حوزه‌ها شرکت‌های فناور این استان مسیری پرشتاب را در عرصه داخلی و بین‌المللی طی می‌کنند.

حوزه زیست‌فناوری و دارو یکی از مهمترین و حساس‌ترین حوزه‌های فعالیتی شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود که در استان بوشهر این شرکت‌ها دارای جایگاهی خاص و ویژه در سطح کشور هستند.

تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر در حوزه زیست‌فناوری و دارو فعالیت دارند که محصولات تولیدی این شرکت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی دارای مشتری است.

در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مزین به نام سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین شده است انتظار می‌رود که مسئولان تلاش بیشتری برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داشته باشند.

از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر در حوزه زیست‌فناوری و دارو کمی‌تواند به دریافت مجوزها اشاره کرد که همکاری لازم در این زمینه باید انجام شود.

فعالیت ۳۰ شرکت در حوزه زیست فناوری و دارو

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان بوشهر شاهد گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم و نیاز است که حمایت مناسب از سوی همه دستگاه‌ها صورت گیرد.

حسن حبیبی با اشاره به فعالیت ۱۳۰ مجموعه شرکت‌های دانش بنیان و فناور در استان خاطرنشان کرد: ۳۰ شرکت دانش‌بنیان استان بوشهر در حوزه زیست‌فناوری و دارو فعالیت دارند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر بیان کرد: استان ما در کشور جایگاه نخست را در زمینه زیست‌فناوری دارد و محصولات تولیدی آنها دارای مشتری‌های بین‌المللی است.

لزوم تسهیل در صدور مجوزها

وی خواستار تسهیل در صدور مجوزهای مورد نیاز در این حوزه شد و بیان کرد: دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو یا همان سیب سبز سلامت مهمترین مشکل شرکت‌های دانش بنیان است که انتظار داریم همکاری لازم در این زمینه با شرکت‌ها انجام گیرد.

حبیبی وظیفه پارک علم و فناوری فراهم سازی تسهیلات، فضای کار و تسهیل‌سازی بازار برای عرضه کالا در بازارهای داخلی و بین‌المللی و نمایشگاه‌هاست.

حمایت از شرکت‌های فناور

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در استان بوشهر را یک اولویت مهم خواند و بیان کرد: همه ما وظیفه داریم که برای رفع مشکلات این شرکت‌ها پای کار باشیم.

اکرم فرهادی با اشاره به شعار سال جاری مبنی سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه حمایتی یک‌ساله خود را در حمایت همه جانبه از شرکت‌های دانش بنیان تنظیم کردیم.

وی با اشاره به بررسی مشکلات شرکت‌های دانش بنیان در ثبت دارو و ثبت شرکت‌ها تصریح کرد: تسهیل فرآیندها و حمایت همه جانبه از شرکت‌ها را به صورت ویژه در دستور کار خواهیم داشت.

حمایت فکری و پیگیری تسهیلات

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: این حمایت‌ها از بدو تأسیس شروع می‌شود و شامل حمایت فکری در راستای فعالیت کاری، فعالیت آزمایشگاهی، فضای فیزیکی برای اسکان شرکت‌ها و پیگیری تسهیلاتی است که از محل صندوق‌های ویژه و خاص شرکت‌های دانش بنیان درخواست می‌شود.

وی گفت: یکی از فرایندها حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی است که آشنایی و تجربه‌ای از بازار و فرایند کاری ندارند و در مواردی ممکن است این بی‌اطلاعی ایده آن‌ها را تهدید کند، اما با اطلاع‌رسانی، شفاف‌تر و واضح‌تر وارد مسیرهای شغلی می‌شوند.

شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال در کشور داشته باشند و حمایت از آنها درآمدزایی و ارزآوری را برای کشور در پی دارد که باید همه مسئولان برای حمایت ویژه از فعالیت این شرکت‌ها پای کار باشند.