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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۸:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

نجات کودک فردیسی از قعر چاه

نجات کودک فردیسی از قعر چاه

البرز- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس از نجات کودک هفت ساله که به داخل چاه سقوط کرده بود خبر داد.

حسین عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰ و ۲۱ دقیقه شب گذشته خبر سقوط کودکی به ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام شد، بلافاصله بعد از این خبر، عوامل دو ایستگاه ۱۰۱ و ۱۰۳ با به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه یک کودک ۷ ساله به داخل چاه سقوط کرده بود که توسط نیروهای آتش نشانی از چاه خارج و بدون آسیب دیدگی تحویل عوامل اورژانس شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس با بیان اینکه این چاه فاقد درپوش بود، بود، متذکر شد: این چاه که در خیابان قریشی جنوبی واقع شده است، است، توسط عوامل آتش نشانی ایمن سازی شد.

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کد مطلب 5536094

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