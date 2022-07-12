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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۸:۵۷

رئیس اداره امور مالیاتی اسلام آبادغرب خبر داد؛

وجود بیش از ۶۰۰۰ پرونده فعال مالیاتی مشاغل در اسلام آبادغرب

وجود بیش از ۶۰۰۰ پرونده فعال مالیاتی مشاغل در اسلام آبادغرب

کرمانشاه- رئیس اداره امور مالیاتی اسلام آبادغرب از وجود بیش از ۶ هزار پرونده فعال مالیاتی مشاغل در این شهرستان خبر داد.

فرزاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۶ هزار پرونده فعال مالیاتی مشاغل در اسلام آباد غرب وجود داد.

وی افزود: اخذ مالیات باعث ایجاد عدالت در جامعه خواهد شد و کشوری می‌تواند یک اقتصاد پویا داشته باشد که گردش مالی منظم و قابل قبولی هم داشته باشد.

رئیس اداره امور مالیاتی اسلام آبادغرب تصریح کرد: بحث عدالت و اخذ مالیات در جامعه از مهمترین کارکردهای مالیاتی است.

رستمی گفت: یکی دیگر از فواید و تأثیرات اخذ مالیات این است که دولت‌ها در درآمدهای بالاتر رقم‌های بالاتری مالیات دریافت می‌کنند و این باعث می‌شود که ثروت فقط در دست یک سری افراد خاص تجمیع نشود.

کد مطلب 5536105

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