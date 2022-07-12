وجود بیش از ۶۰۰۰ پرونده فعال مالیاتی مشاغل در اسلام آبادغرب

فرزاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۶ هزار پرونده فعال مالیاتی مشاغل در اسلام آباد غرب وجود داد.

وی افزود: اخذ مالیات باعث ایجاد عدالت در جامعه خواهد شد و کشوری می‌تواند یک اقتصاد پویا داشته باشد که گردش مالی منظم و قابل قبولی هم داشته باشد.

رئیس اداره امور مالیاتی اسلام آبادغرب تصریح کرد: بحث عدالت و اخذ مالیات در جامعه از مهمترین کارکردهای مالیاتی است.

رستمی گفت: یکی دیگر از فواید و تأثیرات اخذ مالیات این است که دولت‌ها در درآمدهای بالاتر رقم‌های بالاتری مالیات دریافت می‌کنند و این باعث می‌شود که ثروت فقط در دست یک سری افراد خاص تجمیع نشود.