۹۷ درصد جلسات دادرسی با زندان ساری الکترونیک بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در بازدید از دادگستری ساری ضمن اشاره به اهداف مهم سند تحول قضائی و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اظهار داشت: دادگستری استان مازندران نسبت به اجرای بند بند سند تحول برنامه ریزی دارد و در راستای اجرای سند تحول، وظیفه ماست که با برنامه ریزی و مدیریت درست درجهت، اقتدار شأن دستگاه قضائی و رضایت مراجعان با همه توان خود تلاش کنیم.

حجت الاسلام اکبری ضمن تقدیر از تلاش و زحمات همکاران دادگستری ساری اظهار داشت: خوشبختانه در زمینه‌های مختلف شاهد بهبود امور بوده ایم و در زمینه دادرسی الکترونیک در سه ماه اول سال بیش از ۹۷ درصد جلسات دادرسی با زندان به صورت الکترونیک برگزارشده است.

رئیس دستگاه قضائی استان همچنین در بازدید از شعب دادگستری ساری با برخی از وکلا و مراجعین دادگستری شهرستان ساری گفتگو و دستورات لازم را در خصوص حل برخی از این موارد صادر کرد.