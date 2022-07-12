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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۴۴

فرماندار صحنه:

نظارت‌ها بر نانوایی‌های صحنه افزایش می‌یابد

نظارت‌ها بر نانوایی‌های صحنه افزایش می‌یابد

کرمانشاه- فرماندار شهرستان صحنه گفت: نظارت‌ها بر نانوایی‌های صحنه افزایش می‌یابد.

جهانبخش زنگنه تبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحویل نان بی کیفیت به مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و نانوا در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو است.

وی افزود: نظارت بر وضعیت نانوایی‌های شهرستان صحنه با هدف جلب رضایت مردم با جدیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفانی که حقوق مردم را تضییع کنند به شدت برخورد قانونی می‌شود.

فرماندار شهرستان صحنه تصریح کرد: تحویل نان بی کیفیت به مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و نانوا در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو است و همچنین مقرر شد در صورت قطعی آب شرکت آبفا با تانکر سیار به نانوایان شهرستان صحنه آبرسانی کنند.

جهانبخش زنگنه تبار بیان کرد: موضوع کیفیت پخت نان، سهمیه آرد، ساعت کاری، زمان تعطیلی واحدها و مسائل بهداشتی نانوایی‌ها از جمله موارد مورد ارزیابی نانوایی‌ها خواهد بود.

کد مطلب 5536122

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