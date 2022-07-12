به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری روز سه شنبه در نشست کمیته زیرساخت اربعین اظهار کرد: تلاش ما بر این است که زیرساختهای اربعین در استان به ویژه در مرز بینالمللی مهران هر چه بیشتر و بهتر تکمیل شود.
وی، یکی از مهمترین زیرساختها را مسیرهای ارتباطی منتهی به این مرز و چهار بانده کردن آنها دانست و افزود: شهر مهران از این نظر که مرز بینالمللی استان ایلام در آن قرار گرفته و محل تردد زوار عتبات عالیات است، اهمیت پرداختن به زیرساختهای آن را دوچندان میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام یادآور شد: تکمیل زیرساختها در استان به عنوان اولویت اول استان بوده و اقدامات خوبی در خصوص چهار خطه کردن مسیر حمیل به شباب انجام و در دستور کار قرارگاه خاتم قرار گرفته است.
هژبری، خواستار تسریع در تکمیل پروژههای زیر ساختی و بهرهبرداری از آنها در اربعین شد و تاکید کرد: اربعین به عنوان دریچه توسعه استان یک رویداد فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است و در دراز مدت موجب تحول در توسعه استان خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشبینیها بیانگر این است که اربعین جاری با حداکثر ازدحام جمعیت برگزار خواهد شد لذا تمام دستگاههای اجرایی متعهد به اولویت بخشیدن به پروژههای اربعین هستند.
معاون استاندار ایلام، اجرای چهار خط کردن مسیر ایلام به مهران را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تعریض مسیر کنجانچم به رضاآباد اولویت اصلی استانهای معین است.
در این نشست پروژههای ساختمان فرماندهی اربعین، روگذر ورودی مهران، تامین شبکه برق پایدار و روشنایی حدفاصل پاسگاه بهرام آباد تا پایانه مرزی، خط انتقال فاضلاب و سایهبانهای مسیر اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
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