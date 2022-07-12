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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۸:۴۸

سرپرست معاونت بازرسی صمت ایلام:

نظارت بر بازار قیمت قطعات خودرو در ایلام تشدید می شود

نظارت بر بازار قیمت قطعات خودرو در ایلام تشدید می شود

ایلام-سرپرست معاونت بازرسی و نظارت صمت استان ایلام گفت: نظارت بر بازار قطعات خودرو در ایلام تشدید می شود.

سیدروح الدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کالاهایی که کد رهگیری و کد شناسایی نداشته باشند قاچاق محسوب می‌شوند و این قبیل کالا ضبط می‌شوند.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای اخذ کد شناسه و رهگیری مرحله دوم ۵۲ قلم کالا اعلام شده که بیشتر در مقاطع تولید است و استان ایلام نیز در این راستا دارای یک واحد تولیدی کمک فنر است.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان ایلام یادآور شد: با توجه به عرضه لوازم خودرو فاقد علامت استاندارد به مشتری‌ها از سوی فروشندگان که عموماً کالای قاچاق هستند، هیچ گونه تضمینی برای کیفیت این قبیل اجناس وجود ندارد.

هاشمی خاطرنشان کرد: با درج کد شناسه، مشتریان می‌توانند از کد استاندارد نیز استعلام محصولات خود را بگیرند.

وی در پایان گفت: سامانه ۱۲۴ آماده پاسخگویی و دریافت شکایات مردمی از بازار خودرو است.

کد مطلب 5536133

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