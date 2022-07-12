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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۸:۵۴

استاندار فارس تاکید کرد؛

مناطق دچار خشکسالی فارس در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال باشد

مناطق دچار خشکسالی فارس در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال باشد

شیراز - استاندار فارس گفت: مناطقی که در استان دچار مشکلات خشکسالی هستند باید در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال قرار داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه صبح سه شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به اختصاص تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی به استان، گفت: جذب اعتبارات اختصاص یافته توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و پارک علم و فناوری استان باید به جد دنبال گردد؛ و نظارت بر پیشبرد عملکرد جذب اعتبارات ارگان‌ها و نظارت بر همکاری بانک‌های استان توسط معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری انجام شود.

وی میزان همکاری بانک‌ها در جذب تسهیلات اشتغال سال گذشته را مورد توجه قرار داد و خواستار همراهی بیش از پیش بانک‌ها در سال جاری شد.

ایمانیه با تاکید بر اینکه دبیرخانه تبصره ۱۶ در استان فارس تشکیل شود، اظهار کرد: کارگروه سازوکار مناسبی برای تشکیل دبیرخانه با تدوین آئین نامه و مرکزیت کمیته امداد مشخص کند.

استاندار فارس سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج سازندگی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ع)، ارتش، کمیته امداد و بهزیستی را از اعضای این دبیرخانه تبصره ۱۶ برشمرد و گفت: تبادل و انتقال تجربه عملکرد موفق سازمان‌ها از مزیت‌های این دبیرخانه است.

وی انعقاد تفاهم نامه با صنایع و بنگاه‌های اقتصادی برای اشتغال گروه‌های هدف کمیته امداد را اقدامی مناسب در جهت کمک به اشتغال پایدار دانست.

ایمانیه فروش و بازاریابی محصولات مددجویان را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و انعقاد تفاهم نامه با دفتر شهری استانداری، شهرداری‌ها فضای مناسب در قالب غرفه عرضه محصولات و… در اختیار مددجویان قرار دهند؛ بازاریابی و عرضه مستقیم محصولات می‌تواند باعث رشد افراد بهره‌مند از تسهیلات بشود.

استاندار فارس با بیان اینکه مهارت افزایی به پایداری شغل افراد دارای تسهیلات کمک می‌کند، تاکید کرد: تفاهم نامه دبیرخانه تبصره ۱۶ با فنی و حرفه‌ای استان منعقد شود و مهارت آموزی برای متقاضیان تسهیلات فراتر از سطح کنونی انجام شود.

وی در ادامه بر استفاده از ظرفیت خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برای تسهیل گری در شناسایی و واگذاری تسهیلات اشتغال تاکید کرد.

ایمانیه ۵۹ هزار تعهد ایجاد شغل در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به شروع سه ماهه دوم سال، نرخ اشتغال کنونی باید افزایش یابد؛ بنابراین ادارات اهتمام ویژه داشته باشند.

استاندار فارس ادامه داد: سهم سازمان‌های مختلف در اشتغال استان مشخص شود.

گفتنی است در این جلسه، تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری در راستای اشتغال زایی در بخش دانش بنیان و صنایع خلاق به امضای مدیران این دستگاه‌ها رسید.

کد مطلب 5536136

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