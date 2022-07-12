مناطق دچار خشکسالی فارس در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه صبح سه شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به اختصاص تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی به استان، گفت: جذب اعتبارات اختصاص یافته توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و پارک علم و فناوری استان باید به جد دنبال گردد؛ و نظارت بر پیشبرد عملکرد جذب اعتبارات ارگانها و نظارت بر همکاری بانکهای استان توسط معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری انجام شود.
وی میزان همکاری بانکها در جذب تسهیلات اشتغال سال گذشته را مورد توجه قرار داد و خواستار همراهی بیش از پیش بانکها در سال جاری شد.
ایمانیه با تاکید بر اینکه دبیرخانه تبصره ۱۶ در استان فارس تشکیل شود، اظهار کرد: کارگروه سازوکار مناسبی برای تشکیل دبیرخانه با تدوین آئین نامه و مرکزیت کمیته امداد مشخص کند.
استاندار فارس سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج سازندگی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ع)، ارتش، کمیته امداد و بهزیستی را از اعضای این دبیرخانه تبصره ۱۶ برشمرد و گفت: تبادل و انتقال تجربه عملکرد موفق سازمانها از مزیتهای این دبیرخانه است.
وی انعقاد تفاهم نامه با صنایع و بنگاههای اقتصادی برای اشتغال گروههای هدف کمیته امداد را اقدامی مناسب در جهت کمک به اشتغال پایدار دانست.
ایمانیه فروش و بازاریابی محصولات مددجویان را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و انعقاد تفاهم نامه با دفتر شهری استانداری، شهرداریها فضای مناسب در قالب غرفه عرضه محصولات و… در اختیار مددجویان قرار دهند؛ بازاریابی و عرضه مستقیم محصولات میتواند باعث رشد افراد بهرهمند از تسهیلات بشود.
استاندار فارس با بیان اینکه مهارت افزایی به پایداری شغل افراد دارای تسهیلات کمک میکند، تاکید کرد: تفاهم نامه دبیرخانه تبصره ۱۶ با فنی و حرفهای استان منعقد شود و مهارت آموزی برای متقاضیان تسهیلات فراتر از سطح کنونی انجام شود.
وی در ادامه بر استفاده از ظرفیت خیریهها و سازمانهای مردم نهاد برای تسهیل گری در شناسایی و واگذاری تسهیلات اشتغال تاکید کرد.
ایمانیه ۵۹ هزار تعهد ایجاد شغل در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به شروع سه ماهه دوم سال، نرخ اشتغال کنونی باید افزایش یابد؛ بنابراین ادارات اهتمام ویژه داشته باشند.
استاندار فارس ادامه داد: سهم سازمانهای مختلف در اشتغال استان مشخص شود.
گفتنی است در این جلسه، تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری در راستای اشتغال زایی در بخش دانش بنیان و صنایع خلاق به امضای مدیران این دستگاهها رسید.
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