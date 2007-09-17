به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در این بازدید، ضمن استقرار در شرکت فرودگاههای کشور به بررسی نمونهای قراردادهای منعقده در زمینه تکمیل فرودگاه امام خمینی(ره) و نحوه نظارت بر اجرای آن خواهند پرداخت و وضعیت بودجه و اعتبارات عمرانی و میزان پیشرفت فیزیکی طرح و تطبیق اقدامات انجام شده با برنامه زمانی را بررسی خواهند کرد.
همچنین دلایل عدم تکمیل پروژه ساخت فرودگاه امام خمینی (ره) با توجه به نقش آن در حمل و نقل هوایی منطقه، دلایل عدم بهرهبرداری از تمامی ظرفیتهای موجود فرودگاه و نیز تبعات ناشی از عدم تکمیل و بهرهبرداری پروژه ساخت این فرودگاه نیز از محورهای مورد بررسی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
یادآور میشود هیئت بازرسی این سازمان به منظور انجام این بررسیها و تهیه گزارش نهایی هم اکنون در شرکت فرودگاههای کشور مستقر است.
سازمان بازرسی کل کشور در چارچوب برنامه بازرسیهای مستمر خود در سال جاری، به بازرسی از وضعیت و میزان پیشرفت فازهای تکمیلی فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) میپردازد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در این بازدید، ضمن استقرار در شرکت فرودگاههای کشور به بررسی نمونهای قراردادهای منعقده در زمینه تکمیل فرودگاه امام خمینی(ره) و نحوه نظارت بر اجرای آن خواهند پرداخت و وضعیت بودجه و اعتبارات عمرانی و میزان پیشرفت فیزیکی طرح و تطبیق اقدامات انجام شده با برنامه زمانی را بررسی خواهند کرد.
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