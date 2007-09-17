به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در این بازدید، ضمن استقرار در شرکت فرودگاه‌های کشور به بررسی نمونه‌ای قراردادهای منعقده در زمینه تکمیل فرودگاه امام خمینی(ره) و نحوه نظارت بر اجرای آن خواهند پرداخت و وضعیت بودجه و اعتبارات عمرانی و میزان پیشرفت فیزیکی طرح و تطبیق اقدامات انجام شده با برنامه زمانی را بررسی خواهند کرد.

همچنین دلایل عدم تکمیل پروژه ساخت فرودگاه امام خمینی (ره) با توجه به نقش آن در حمل و نقل هوایی منطقه، دلایل عدم بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های موجود فرودگاه و نیز تبعات ناشی از عدم تکمیل و بهره‌برداری پروژه ساخت این فرودگاه نیز از محورهای مورد بررسی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.

یادآور می‌شود هیئت بازرسی این سازمان به منظور انجام این بررسی‌ها و تهیه گزارش نهایی هم اکنون در شرکت فرودگاه‌های کشور مستقر است.