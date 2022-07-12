قوانین کشور باید مسیر تولید را هموار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی جلسه میز خدمت صنایع که با هدف بررسی مشکلات و دغدغه‌های صنایع و رفع موانع تولید در شهرک صنعتی کاسپین برگزار شد، اظهار کرد: حل مشکلات واحدهای تولیدی باید در دستور کار متولیان صنعت باشد و در این مسیر سپاه آماده همکاری و همراهی مؤثر است.

وی افزود: قطعاً همدلی بین مدیران دستگاه‌های اجرایی و حمایت و پشتیبانی آنها از این حوزه، در بهبود فضای فعالیت برای صنعتگران و تولید کنندگان نقش دارد و این موضوع نباید مورد غفلت واقع شود.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین تصریح کرد: قوانین و مقررات باید در راستای هموار شدن مسیر تولید و اشتغالزایی باشد.

وی عنوان کرد: باید با همفکری و هم اندیشی با صنعتگران، مشکلات احصا ء و راه حل مناسب جهت برطرف شدن آنها ارائه شود تا صنعتگر در پیچ و خم امور اداری گرفتار نشود و صرفاً به دنبال توسعه فعالیت‌های مربوط به خود باشند.

رفیعی آتانی ادامه داد: در حال حاضر ضرورت اول کشور که به دغدغه اصلی مقام معظم رهبری نیز تبدیل شده، موضوع رفع موانع تولید و اشتغال و اهمیت دادن به شرکت‌های دانش بنیان است و باید هر شخص و دستگاهی به سهم خود توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

وی در پایان بر برگزاری جلساتی که نتایج و خروجی آن در رفع موانع تولید و اشتغالزایی تأثیر دارد، تاکید کرد.