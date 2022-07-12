افزایش ۳۰ درصدی مصرف برق در گیلان/ برق ۲ هتل قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی مهدی زاده صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به افزایش دمای هوای استان گیلان در چند روز گذشته، اظهار کرد: افزایش دما زمینه افزایش مصرف برق در استان گیلان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه حضور مسافران یکی دیگر از دلایلی افزایش مصرف برق در روزهای گذشته در استان گیلان بوده است، گفت: در روز عید قربان هزار و ۳۷۰ مگاوات برق در استان گیلان مصرف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان با اشاره به اینکه این میزان ۲۲ درصد بالاتر از حد مجاز مصرف است، افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز شاهد افزایش ۳۰ درصدی مصرف برق هستیم.

وی با تأکید بر اینکه ادامه این روند سبب بروز خاموشی‌ها ناخواسته می‌شود، اضافه کرد: ورود مسافران سبب شده تا میزان مصرف هتل‌ها و مراکز اقامتی افزایش یابد که در همین راستا روز گذشته برق دو هتل به دلیل مصرف بالا قطع شد.

مهدی زاده علاوه بر افزایش دما، ورود مسافران به گیلان و پر بودن همه مراکز اقامتی گردشگری در استان در تعطیلات گذشته را از علل افزایش مصرف برق عنوان کرد و گفت: برق ۲ هتل در استان دیروز به دلیل مصرف بسیار بالا قطع شد.

وی بر ضرورت مصرف بهینه از سوی مشترکان برای جلوگیری از بروز خاموشی‌ها تأکید کرد و ادامه داد: استفاده از وسایل پر مصرف را به بعد از زمان اوج مصرف موکول کنید.‌