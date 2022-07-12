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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۲۳

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف ۲۵ هزار لیتر روغن موتور تقلبی در اشتهارد

کشف ۲۵ هزار لیتر روغن موتور تقلبی در اشتهارد

البرز- فرمانده انتظامی استان البرز از کشف ۲۵ هزار لیتر روغن موتور تقلبی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال از یک انبار در شهرستان اشتهارد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مشخص شد که افرادی در شهرک صنعتی اشتهارد اقدام به تهیه و نگهداری روغن موتور تقلبی می‌کنند، که بررسی موضوع به پلیس آگاهی این شهرستان محول شد.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس آگاهی اشتهارد پس از انجام تحقیقات میدانی ابتدا از صحت موضوع اطمینان یافته و در ادامه با هماهنگی مقام قضائی به انبار مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز بیان کرد: مأموران در بازرسی از انبار شناسایی شده، ۲۵ هزار و ۶۲۲ لیتر انواع انواع روغن موتور تقلبی کشف کردند.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: کارشناسان ارزش روغن موتورهای مکشوفه را حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌کنند.

سردار محمدیان با اشاره به تشکیل پرونده و ارسال آن به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی خود اجازه نمی‌دهد که افرادی برای کسب منفعت خود عموم مردم را مورد ضرر قرار دهند.

کد مطلب 5536188

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