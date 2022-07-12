کشف ۲۵ هزار لیتر روغن موتور تقلبی در اشتهارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مشخص شد که افرادی در شهرک صنعتی اشتهارد اقدام به تهیه و نگهداری روغن موتور تقلبی می‌کنند، که بررسی موضوع به پلیس آگاهی این شهرستان محول شد.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس آگاهی اشتهارد پس از انجام تحقیقات میدانی ابتدا از صحت موضوع اطمینان یافته و در ادامه با هماهنگی مقام قضائی به انبار مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز بیان کرد: مأموران در بازرسی از انبار شناسایی شده، ۲۵ هزار و ۶۲۲ لیتر انواع انواع روغن موتور تقلبی کشف کردند.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: کارشناسان ارزش روغن موتورهای مکشوفه را حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌کنند.

سردار محمدیان با اشاره به تشکیل پرونده و ارسال آن به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی خود اجازه نمی‌دهد که افرادی برای کسب منفعت خود عموم مردم را مورد ضرر قرار دهند.