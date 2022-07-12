به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیطزیست، هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون در ایستگاههای پایش فعال در خیابانهای استانداری با شاخص ۱۴۴، پروین با شاخص ۱۴۹ و رودکی با شاخص ۱۳۰ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در بزرگراه خرازی با شاخص ۱۶۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد.
۱۲ ایستگاه پایش در خیابانهای احمدآباد، انقلاب، باهنر، جی، فرشادی، فیض، باغ غدیر، دانشگاه، رهنان، کاوه، میرزا طاهر و ورزشگاه میثاق نیز در شرایط آلودگی شدید هوای اصفهان قطع است.
امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۱۳۰، شاهین شهر با شاخص ۱۰۶ در وضعیت نا سالم برای گروههای حساس ثبت شده است و مبارکه با شاخص ۶۸ در وضعیت قابل قبول ثبت شده و ایستگاههای منطقه صنعتی دولت آباد، خمینیشهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما