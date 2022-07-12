اصغر سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گوشت این قربانی‌ها از قربان تا غدیر در قالب بسته‌های معیشتی، طبخ غذای گرم و اطعام روز غدیر بین نیازمندان توزیع شد.

وی عنوان کرد: به تفکیک گروه‌های جهادی در شهرستان ابرکوه ۱۰ رأس، تفت ۵۰ رأس، مهریز ۱۰ رأس، زارچ ۱۰ رأس، اشکذر هشت رأس، میبد ۴۰ رأس، اردکان ۲۰ رأس، بافق ۲۵ رأس، بهاباد ۱۰ رأس، خاتم ۲۵ رأس، ناحیه شهید منتظر قائم ۲۰ رأس و ناحیه مقاومت بسیج شهید الله دادی ۵۰ رأس گوسفند قربانی کردند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان افزود: تمام این گروه‌های جهادی، تیم‌های شناسایی و برای نیازمندان منطقه هدف خود آمار دقیقی دارند و ضمن سرکشی هفتگی و ماهانه بسته‌های معیشتی را نیز با مشارکت مسجد محلات، پایگاه‌های مقاومت بسیج و کمیته امداد به دست نیازمندان می‌رسانند.

سلمانی در رابطه با برنامه ویژه بسیج سازندگی برای اطعام غدیر نیز گفت: جلسات خوبی با اصناف، خیرین، کمیته امداد و گروه‌های جهادی داشتیم که در روزهای آینده اطلاعات دقیق در این رابطه به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

وی عنوان کرد: سپاه الغدیر استان یزد از ابتدای شیوع بیماری کرونا با نقشه راه مقام معظم رهبری تاکنون با ۲۲ رزمایش کمک مومنانه برگزار کرده که این نوع قربانی‌ها و طبخ غذا برای نیازمندان تنها بخش‌هایی از نهضت مومنانه توسط گروه‌های جهادی محسوب می‌شود.