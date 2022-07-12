عاملان قتل مامور پلیس راهور فراجا در زاهدان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سردار احمد طاهری در تشریح این خبر اظهارداشت: در ساعت ۲۲:۱۴ مورخه پانزدهم تیرماه در پی اعلام قتل مسلحانه یکی از مأموران جان برکف پلیس راهور استان، توسط چند سارق مسلح در بلوار معلم زاهدان بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه کارآگاهان پلیس مشخص شد این مأمور جان برکف پلیس استان با خودروی شخصی خود در مسیر برگشت به منزلش بوده که با نیتی انسان دوستانه سه جوان را که کنار خیابان منتظر خودرو بودند برای رساندن به مقصد شأن سوار می‌کند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: این سه جوان در مسیر با تهدید کلت کمری قصد سرقت خودروی شخصی این مأمور پرتلاش پلیس استان را داشته‌اند که پس از رو به رو شدن با مقاومت وی با شلیک ۲ گلوله او را به قتل رسانده و پیکر بی جانش را کنار خیابان رها و خودرویش را سرقت می‌کنند و لحظاتی بعد خودروی مسروقه را در مسیر یکی از روستاهای اطراف زاهدان واژگون و از صحنه متواری می‌شوند.

وی بیان کرد: بلافاصله تیمی متشکل از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان مأمور شناسایی و دستگیری سریع قاتلان شدند که در نهایت با تلاش شبانه روزی و بی وقفه پلیس، هر سه نفر عاملان این جنایت که سه جوان ۲۵، ۲۲ و ۲۱ ساله بودند شناسایی و روز گذشته در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، داخل مخفیگاهشان در یکی از محلات حاشیه شهرستان زاهدان دستگیر شدند.

سردار طاهری تصریح کرد: متهمان دستگیر شده ضمن اقرار به جنایت ارتکابی در تحقیقات تکمیلی پلیس تاکنون به پنج فقره سرقت مسلحانه خودرو، تلفن همراه و اموال شهروندان در سطح معابر عمومی شهرستان زاهدان اقرار کرده‌اند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی بر عزم جدی پلیس استان در مقابه با سارقان و افراد قانون شکنی که قصد دست درازی به اموال مردم و برهم زدن امنیت عمومی را دارند تأکید و ابراز امیدواری کرد افراد جانی دستگیر شده با اقدام مقتدارانه دستگاه قضائی استان هر چه سریع‌تر محاکمه و به سزای جنایت ارتکابی خود برسند.