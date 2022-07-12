۱۷ هزار بسته معیشتی در خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا مهدوی صبح سه شنبه در حاشیه مراسم دومین مرحله از رزمایش کمکهای مومنانه در جمع خبرنگاران بیان کرد: برای اجرای رزمایش کمکهای مومنانه از ابتدای سال ۱۰۴ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون در قالب رزمایش کمکهای مومنانه در تأمین جهیزیه، ازدواج آسان، آزادی زندانیان، تهیه بستههای بهداشتی، مسکن و آموزش و با کمک نهادهای حمایتی، ارگانهای مختلف و خیران برداشته گامهای خوبی برداشته شده است.
سردار مهدوی اظهار کرد: به مناسبت دهه امامت و ولایت و در دومین مرحله از رزمایش کمکهای مومنانه در سال جاری، ۱۷ هزار بسته کمک معیشتی در استان توزیع میشود.
فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی بیان کرد: در این مرحله علاوه بر توزیع بستههای معیشتی، ۸۰ هزار پرس غذای گرم هم توزیع خواهد شد.
وی افزود: این بستهها شامل برنج، روغن و ماکارونی و ملزومات اولیه خانوادهها بوده که با اولویت مناطق مرزی در استان توزیع خواهد شد.
بنا به گفته سردار مهدوی، برای اجرای این مرحله از رزمایش کمکهای مومنانه ۳۷ میلیارد تومان هزینه شده است.
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