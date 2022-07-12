به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانی در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان نورآباد به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه در بازدید از بنگاههای تولیدی و صنعتی این شهرستان برخی مشکلات و مسائل آنها مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: این واحدها که تعداد زیادی هم فرصت شغلی ایجاد کرده بودند با مشکلاتی از قبیل نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش، مشکل گاز و بیمه کارگران مواجه بودند که امیدوارم با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط به این واحدهای اقتصادی مساعدت لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به کمک به واحدهای تولیدی استان از طریق پرداخت اعتبارات اختصاص یافته، عنوان کرد: از محل تبصره ۱۸ به متقاضیان تسهیلات در حوزه‌های ورزشی، سلامت و فرهنگی هنری تسهیلات به این بنگاههای اقتصادی که مجوز آنها از طریق دستگاه‌های اجرایی صادر شده است پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه اولویت اعطای تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام و راکد است، گفت: تسهیلات موضوع این دستورالعمل در استان‌های با اولویت نرخ بیکاری بالاتر، به طرح‌های کارآفرینی، ایجادی، توسعه‌ای، تکمیلی و سرمایه در گردش و نیز احیای واحدهای تولیدی از جمله کسب و کار خانگی، واحدهای تولیدی خرد، واحدهای تولیدی کوچک، واحدهای تولیدی متوسط، واحدهای تولیدی بزرگ، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران قابل تخصیص است.