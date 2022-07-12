بیش از ۹۰ درصد حوادث به دلیل عدم اطلاعات ایمنی شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی قانع صبح سه شنبه در حاشیه پنجمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی آتش‌نشانی و ایمنی شهری در جمع خبرنگاران افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که حوزه ایمنی شهری با آن درگیر هستند اقدامات پیشگیرانه است که قبل از وقوع هر حادثه باید اقدام شود.

وی ادامه داد: موضوع پیشگیری در دستور کار حوزه‌های پژوهشی هر سازمان قرار دارد، در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز هم همکاران بنده به دلیل اهمیت موضوع در این حوزه ورود کرده‌اند.

رئیس سازمان اتش نشانی شیراز تصریح کرد: در بین حوادثی که در سطح شیراز به وقوع می‌پیوند که در سال شاید ۱۵ هزار عملیات باشد، بیش از ۹۰ درصد این حوادث به دلیل عدم نداشتن اطلاعات لازم شهروندان نسبت به موارد نا ایمنی که اطرافشان وجود دارد است.

وی افزود: همه ما هزینه‌های زیادی برای اقلام روزمره صرف می‌کنیم ولی برای تهیه تجهیزات ایمنی مثلاً در خودرویی که سوار می‌شویم هزینه نمی‌کنیم.

قانع با بیان اینکه "فرهنگ ایمنی باید در جامعه ارتقا پیدا کند" اضافه کرد: ما در خرید خودرو و آپارتمان هیچ وقت به ایمنی آن توجه نمی‌کنیم و اصلاً نمی‌پرسیم و برای‌مان مهم نیست که آیا ساختمان پایان کار دارد و آتش نشانی از آن بازدید کرده یا خیر.

وی تاکید کرد: همه از آتش نشانی انتظار دارند در زمان حادثه به سرعت خود را به محل برساند و با کمترین آسیب موضوع را رفع کند اما وقتی برای چک ساختمان می‌روند آنها را مزاحم می‌دانند و اگر ایراد ایمنی بگیرند ناراحت و عصبانی می‌شوند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز تاکید کرد: باید تلاش کنیم در همه کلانشهرهای ایران با برگزاری از این دست همایش‌ها فرهنگ ایمنی را ارتقا و در جهت یکسان سازی آموزش شهروندان گام برداریم.

وی افزود: ما در شهر شیراز با برگزاری سه جشنواره در سه سال گذشته در نقاط هدف مثلاً در حریق‌هایی که در اطراف شیراز رخ می‌داده در ساختمان‌های مسکونی این مهم را انجام دادیم و میزان حوادثی که در شهر شیراز رخ می‌دهد را کاهش دادیم.

این مقام مسئول، گفت: به امید اینکه در هر خانواده یک آتش نشان داوطلب داشته باشیم و با رسیدن به این مهم بتوانیم حوادث را کم کنیم.