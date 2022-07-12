اقدامات اقناعی در حوزه عفاف و حجاب باید بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح سه شنبه در شورای عفاف و حجاب که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: جمعیت بی حجاب استان زیر ۷ درصد است زیرا در یک اقدام میدانی در خاص ترین نقطه شهر تهران، این عدد کمتر از ۷ درصد بود؛ اما به دلایلی این افراد در جامعه بیشتر دیده می‌شوند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: ابتدا باید جلو افزایش بی حجابی را بگیریم و سپس به فکر اصلاح آن باشیم.

وی افزود: دشمن سعی دارد بی حجابی را بزرگنمایی کند؛ همانطور که یک تجمع صنفی کوچک را طوری بزرگ می‌کنند که گویی کشور به کلی در بحران است.

حسین نژاد هدف دشمن را القا کاهش گرایشات دینی مردم عنوان کرد و گفت: حضور افراد محجبه بر اساس اعتقادات، در جامعه کمرنگ است لذا افراد دیده شده در خیابان، تناسب دقیقی با واقعیت ندارد.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه اقدامات مناسبی در حوزه عفاف و حجاب در استان رقم خورده، گفت: باید خلاقیت در کار فرهنگی افزایش پیدا کند.

وی افزود: اقدامات فرهنگی باید به گونه‌ای باشد که دشمنان نتوانند از آن سو استفاده کنند.

حسین نژاد بیان داشت: در حوزه حجاب باید اقدامات اقناعی افزایش یافته و فعالیت سلبی به حداقل ممکن برسد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: اگر بخواهیم فروش برخی لباس‌ها را ممنوع کنیم، فرد ممکن است بگوید این البسه را برای منزل می‌خواهد و در این شرایط دیگر پاسخی نداریم.

وی در پایان گفت: شبهه افکنی دشمن زیاد است زیرا گاهی یک سوال کوتاه، پاسخی مفصل می‌طلبد لذا باید نویسندگان و متخصصان پاسخ شبهات را به صورت کوتاه ارائه دهند.