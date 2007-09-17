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۲۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

نشست اتحادیه فوتبال باشگاه های کشور برگزار شد

شصت و سومین نشست اتحادیه فوتبال باشگاه های کشور پیش صبح امروز با حضور مدیران عامل باشگاه های مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که در محل اتحادیه برگزار شد مدیران و نمایندگان باشگاه ها به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل روز فوتبال کشور که مهمترین آنها انتخابات فدراسیون است پرداختند و نقش و برنامه های رئیس آینده فدراسیون برای رشد فوتبال کشور را تشریح کردند.

به دنبال تاخیرعلی آقا محمدی رئیس اتحادیه فدراسیون فوتبال جلسه امروز با ریاست مرتضوی دبیر اتحادیه آغاز شد. در نشست امروز کاظم اولیایی، عباس مرادی (قائم مقام باشگاه صباباتری)، مهرداد هاشمی، حمیدرضا نیک نفس، فرمان کریمی (مدیرعامل باشگاه شیرین فراز کرمانشاه)، ابراهیم ثنایی، مدیرعامل برق شیراز و نمایندگان دو باشگاه ذوب آهن و استقلال اهواز حضور داشتند.

کد مطلب 553627

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