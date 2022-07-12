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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هشدار زرد کشاورزی در زنجان صادر شد

هشدار زرد کشاورزی در زنجان صادر شد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: هشدار زرد کشاورزی در خصوص افزایش محسوس دما و ماندگاری هوای گرم در استان صادر شد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش محسوس دمای هوا هشدار زرد در استان صادر می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش محسوس دمای هوا شهروندان، از ایجاد آتش و رها کردن وسایل منجر به افروخته شدن آتش برای جلوگیری از آتش سوزی در مراتع و سرایت آن به دیگر نقاط خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: کشاورزان نسبت به تنظیم دما و رطوبت در انبارها، سالن‌های پرورش قارچ و گلخانه‌ها اقدام کنند.

رحمان نیا همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و ابراز داشت: با توجه به وقوع وزش باد شدید از شهروندان درخواست می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

کد مطلب 5536270

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