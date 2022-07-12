زرند در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد/ لزوم رعایت دستور العملها

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن زاده عصر دوشنبه در جلسه ستاد کرونا زرند خواستار توجه بیشتر مردم زرند به رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک شد و گفت: مدیران دستگاههای مختلف باید دستور العملهای ستاد کرونا را به صورت دقیق اجرا کنند.
وی عنوان کرد: دستگاههای مختلف باید بر رعایت کامل دستور العمل ها توسط ارباب رجوع و کارمندان نظارت داشته باشند.
وی بیان کرد: هم اکنون شاهد افزایش موارد بستری و مراجعه سرپایی بیماران در شهرستان هستیم به همین دلیل استفاده از ماسک در فضاهای باز و سر پوشیده الزامی است.
حسن زاده افزود: واکسن مورد نیاز نیز در دسترس قرار دارد و از مردم میخواهیم فوراً برای تزریق واکسن اقدام کنند.
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