زرند در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد/ لزوم رعایت دستور العملها

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن زاده عصر دوشنبه در جلسه ستاد کرونا زرند خواستار توجه بیشتر مردم زرند به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک شد و گفت: مدیران دستگاه‌های مختلف باید دستور العملهای ستاد کرونا را به صورت دقیق اجرا کنند.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های مختلف باید بر رعایت کامل دستور العمل ها توسط ارباب رجوع و کارمندان نظارت داشته باشند.

وی بیان کرد: هم اکنون شاهد افزایش موارد بستری و مراجعه سرپایی بیماران در شهرستان هستیم به همین دلیل استفاده از ماسک در فضاهای باز و سر پوشیده الزامی است.

حسن زاده افزود: واکسن مورد نیاز نیز در دسترس قرار دارد و از مردم می‌خواهیم فوراً برای تزریق واکسن اقدام کنند.