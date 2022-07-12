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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷

معاون فرماندار زرند:

زرند در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد/ لزوم رعایت دستور العملها

زرند در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد/ لزوم رعایت دستور العملها

کرمان - معاون فرماندار زرند با اشاره به افزایش موارد ابتلا به کرونا در این شهرستان از مردم خواست پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن زاده عصر دوشنبه در جلسه ستاد کرونا زرند خواستار توجه بیشتر مردم زرند به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک شد و گفت: مدیران دستگاه‌های مختلف باید دستور العملهای ستاد کرونا را به صورت دقیق اجرا کنند.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های مختلف باید بر رعایت کامل دستور العمل ها توسط ارباب رجوع و کارمندان نظارت داشته باشند.

وی بیان کرد: هم اکنون شاهد افزایش موارد بستری و مراجعه سرپایی بیماران در شهرستان هستیم به همین دلیل استفاده از ماسک در فضاهای باز و سر پوشیده الزامی است.

حسن زاده افزود: واکسن مورد نیاز نیز در دسترس قرار دارد و از مردم می‌خواهیم فوراً برای تزریق واکسن اقدام کنند.

کد مطلب 5536285

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