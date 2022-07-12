۸ هزار تن تخم مرغ در خراسان جنوبی تولید شد

مهدی جعفری در گفت و گو با مهر بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری هشت هزار و ۵۹۲ تن تخم مرغ در واحدهای مرغ تخمگذار خراسان جنوبی تولید شد.

وی ارزش تخم مرغ تولید شده در استان را ۲۶۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در این مدت هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید.

جعفری از فعالیت ۵۲ واحد پرورش مرغ تخمگذار در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: ۷۰ درصد از تخم مرغ تولید شده به استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان صادر شده است.

وی با اشاره به کاشت ذرت علوفه‌ای و خرید تضمین گندم در استان بیان کرد: این امر در دستور کار قرار گرفته که مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها باید نسبت به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره افتتاح نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای بانوان با عنوان «ایده، خانه، فن بازار»، اظهار کرد: این نمایشگاه با ۲۰۰ غرفه برپا شده است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه دستاوردهای بانوان خراسان جنوبی فرصتی برای نمایش هویت واقعی بانوان است، گفت: در این نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای بانوان استان در زمینه صنایع دستی، صنعت، فرآورده‌های تکمیلی کشاورزی و نوآوری‌ها به نمایش در آمده است.