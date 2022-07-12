به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی پیش از ظهر سه شنبه در همایش «بانوان، جهاد تبیین و حجاب و عفاف» که در سالن همایش ولایت سازمان تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: دهه ولایت و امامت فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ناب اسلامی است.

وی با اشاره اهمیت عفاف و حجاب در جامعه اسلامی، تصریح کرد: رعایت عفاف و حجاب موجب تعالی و سعادتمندی بشریت می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه همه در قبال فرهنگ عفاف و حجاب مسئول هستیم، افزود: افراد در جامعه اسلامی نسبت به نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب نقش دارند و مسئول هستند.

حجت الاسلام مهدوی با اشاره به اینکه عفاف و حجاب میراث وطنی است، گفت: عفاف و حجاب قبل از اینکه میراث دینی باشد میراث ملی و وطنی است و این مهم را باید در تاریخ جستجو کرد.