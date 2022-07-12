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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۳

امیر حیدری:

«جهاد تبیین» امری فوری، قطعی و همگانی است

«جهاد تبیین» امری فوری، قطعی و همگانی است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: جهاد تبیین امری فوری، قطعی و همگانی است و امروز مهمترین نعمتی که باید تبیین و شکرگزاری شود تبیین جایگاه رفیع ولایت است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش صبح امروز در جشنواره گوهرهای فاطمی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در مرکز پشتیبانی و آموزش نیروی زمینی برگزار شد، اظهار داشت: نیروی زمینی امروز افتخار دارد که خدمتگزار و میزبان جامعه اهل عفاف، حجاب و پاکدامنی است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه حجاب و عفاف در جامعه اسلامی گفت: شما بانوان متعهد و محجبه منتخبان یک امر ویژه و الهی هستید که برای رسیدن جامعه به آن شرایط آرمانی و تحقق خانواده اسلامی تلاش کرده و می‌کنید.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به رسالتی که همه افراد در حوزه جهاد تبیین بر عهده دارند، افزود: جهاد تبیین امری فوری، قطعی و همگانی است و امروز مهمترین نعمتی که باید تبیین و شکرگزاری شود تبیین جایگاه رفیع ولایت است.

امیر حیدری با تاکید بر اینکه امروز ولایت پذیری صراط مستقیم جامعه ما در عصر غیبت است، افزود: بالاترین نعمتی که انسان همواره باید شکرگزار آن باشد نعمت هدایتگران جامعه است که امروز این نعمت، همان نعمت ولایت است و ما باید با رفتار و اعمال خود شکر این نعمت را به جا آوریم.

وی با بیان اینکه بهترین راه شکرگزاری اطاعت پذیری محض است، افزود: امروز همه ما تکلیف داریم که از نعمت ولایت فقیه اطاعت نمائیم و قطعاً بانوانی که حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند به فرمان رهبر خود لبیک گفته‌اند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: بانوان دیندار خود را در صدف حجاب پوشانده‌اند و به این ترتیب وقار و شخصیت الهی پیدا کرده‌اند.

امیر حیدری خطاب به حاضرین گفت: حجاب مطالبه جامعه الهی است و شما پاکان، ولایتمداری را با حجاب خود به منصه ظهور رسانده‌اید.

کد مطلب 5536336
هادی رضایی

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