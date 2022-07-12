به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش صبح امروز در جشنواره گوهرهای فاطمی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در مرکز پشتیبانی و آموزش نیروی زمینی برگزار شد، اظهار داشت: نیروی زمینی امروز افتخار دارد که خدمتگزار و میزبان جامعه اهل عفاف، حجاب و پاکدامنی است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه حجاب و عفاف در جامعه اسلامی گفت: شما بانوان متعهد و محجبه منتخبان یک امر ویژه و الهی هستید که برای رسیدن جامعه به آن شرایط آرمانی و تحقق خانواده اسلامی تلاش کرده و می‌کنید.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به رسالتی که همه افراد در حوزه جهاد تبیین بر عهده دارند، افزود: جهاد تبیین امری فوری، قطعی و همگانی است و امروز مهمترین نعمتی که باید تبیین و شکرگزاری شود تبیین جایگاه رفیع ولایت است.

امیر حیدری با تاکید بر اینکه امروز ولایت پذیری صراط مستقیم جامعه ما در عصر غیبت است، افزود: بالاترین نعمتی که انسان همواره باید شکرگزار آن باشد نعمت هدایتگران جامعه است که امروز این نعمت، همان نعمت ولایت است و ما باید با رفتار و اعمال خود شکر این نعمت را به جا آوریم.

وی با بیان اینکه بهترین راه شکرگزاری اطاعت پذیری محض است، افزود: امروز همه ما تکلیف داریم که از نعمت ولایت فقیه اطاعت نمائیم و قطعاً بانوانی که حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند به فرمان رهبر خود لبیک گفته‌اند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: بانوان دیندار خود را در صدف حجاب پوشانده‌اند و به این ترتیب وقار و شخصیت الهی پیدا کرده‌اند.

امیر حیدری خطاب به حاضرین گفت: حجاب مطالبه جامعه الهی است و شما پاکان، ولایتمداری را با حجاب خود به منصه ظهور رسانده‌اید.