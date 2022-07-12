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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۸

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه خبر داد؛

برخورد قضائی با عاملان تلف شدن یک قلاده خرس در ایذه

برخورد قضائی با عاملان تلف شدن یک قلاده خرس در ایذه

ایذه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه گفت: عاملان تلف شدن یک قلاده خرس در ایذه شناسایی شدند و پیگیری‌های قضائی برای برخورد با آنها انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیری درباره جزئیات این حادثه بیان کرد: در چند روز گذشته و پس از بررسی‌ها و گشت زنی‌های محیط بانان و یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه مشخص شد که یک قلاده خرس به همراه توله خود به دلیل شرایط خشکسالی و وجود هوای گرم و همچنین وضعیت بد غذایی به منابع آبی در نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان ایذه مراجعه کرده است.

وی ادامه داد: پس از مشاهده این وضعیت، یگان اداره حفاظت محیط زیست ایذه در ۴ تا ۵ روز حضور مداوم در منطقه و گشت زنی، توصیه‌های لازم را به منظور پرهیز از هرگونه ایجاد مزاحمت برای این خرس به اهالی منطقه کرده است.

امیری بیان کرد: عصر روز گذشته تعدادی از اهالی روستا به دلیل ماجراجویی و حس کنجکاوی به صورت جمعی این خرس را دنبال کردند و با چوب و چماق و انداختن یک حلقه طناب به گردن این خرس باعث تلف شدن و خفه شدن خرس شدند.

وی تاکید کرد: عاملان تلف شدن خرس، شناسایی شدند و در هماهنگی‌هایی که با دادستان و فرماندهی انتظامی شهرستان ایذه صورت گرفته است، حتماً پیگیری‌های قضائی در خصوص برخورد با این افراد انجام خواهد شد.

کد مطلب 5536342

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