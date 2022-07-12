برخورد قضائی با عاملان تلف شدن یک قلاده خرس در ایذه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیری درباره جزئیات این حادثه بیان کرد: در چند روز گذشته و پس از بررسی‌ها و گشت زنی‌های محیط بانان و یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه مشخص شد که یک قلاده خرس به همراه توله خود به دلیل شرایط خشکسالی و وجود هوای گرم و همچنین وضعیت بد غذایی به منابع آبی در نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان ایذه مراجعه کرده است.

وی ادامه داد: پس از مشاهده این وضعیت، یگان اداره حفاظت محیط زیست ایذه در ۴ تا ۵ روز حضور مداوم در منطقه و گشت زنی، توصیه‌های لازم را به منظور پرهیز از هرگونه ایجاد مزاحمت برای این خرس به اهالی منطقه کرده است.

امیری بیان کرد: عصر روز گذشته تعدادی از اهالی روستا به دلیل ماجراجویی و حس کنجکاوی به صورت جمعی این خرس را دنبال کردند و با چوب و چماق و انداختن یک حلقه طناب به گردن این خرس باعث تلف شدن و خفه شدن خرس شدند.

وی تاکید کرد: عاملان تلف شدن خرس، شناسایی شدند و در هماهنگی‌هایی که با دادستان و فرماندهی انتظامی شهرستان ایذه صورت گرفته است، حتماً پیگیری‌های قضائی در خصوص برخورد با این افراد انجام خواهد شد.