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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۶

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد؛

لزوم پیگیری های مستمر برای تکمیل آزاد راه شهید سلیمانی

لزوم پیگیری های مستمر برای تکمیل آزاد راه شهید سلیمانی

قم- معاون اجرایی رئیس جمهور بر لزوم پیگیری های مستمر برای تکمیل طرح آزاد راه شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی صبح سه شنبه در سفر به شهر قم در بازدید از طرح آزاد راه شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: مسئولان لازم است برای به نتیجه رسیدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی تلاش کنند و پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: طرح آزاد راه شهید حاج قاسم سلیمانی مانند طرح کارخانه چادر مشکی قم با مشکلات اعتباری و ارزی مواجه است که البته این موضوعات نباید در پیشرفت پروژه‌ها تأثیرگذار باشد.

مرتضوی تاکید کرد: دو بانک در کنار سرمایه گذار طرح آزاد راه شهید حاج قاسم سلیمانی باید با جدیت کار را تا مرحله نهایی ادامه دهند.

وی افزود: دولت سیزدهم تلاش دارد تا از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی حداکثر بهره برداری را انجام دهد و در این مسیر از آنان حمایت و پشتیبانی لازم را انجام می‌دهد و دستگاه‌های متولی نیز مسئولیت دارند تا در این زمینه همراهی‌های لازم را داشته باشند.

کد مطلب 5536346

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