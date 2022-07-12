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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷

معاون مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور خبرداد؛

مظلومیت ساختمان‌های اداری شهر تبریز

مظلومیت ساختمان‌های اداری شهر تبریز

تبریز- معاون مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور از مظلومیت ساختمان‌های اداری شهر تبریز خبر داد و گفت: اعتبارات کافی برای تجهیز و احداث ساختمان ادارات تبریز تخصیص نمی یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علا رفیعی صبح امروز سه شنبه در دیدار با معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به وضعیت نه چندان مطلوب ساختمان مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان آذربایجان شرقی گفت: به نظر می‌رسد شهر تبریز نسبت به تکمیل و تجهیز ساختمان‌های اداری مظلوم واقع شده است که علت اصلی آن محدودیت منابع و اعتبارات دولتی است.

بهارک نصر معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال جاری حدود ۲۷ درصد رشد داشته که امیدواریم میزان تخصیص این اعتبارات نیز بهتر از گذشته باشد.

وی افزود: تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال گذشته به میزان ۵۰ درصد بوده و بخش عمده‌ای از این تخصیص نیز به صورت اوراق خزانه اسلامی صورت گرفت.

نصر تصریح کرد: تا کنون برای تکمیل ساختمان مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان ۸ میلیارد تومان هزینه صرف شده است.

معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اذعان داشت: رویکرد ما در سازمان این است که اعتبارات، به سمت پروژه‌های نیمه تمامی که درصد پیشرفت بالاتر و حالت استراتژیک و اثرگذاری بیشتری دارند، سوق یابد.

وی خاطرنشان ساخت: حتی المقدور تمام تلاش خود را در جهت تأمین اعتبار لازم برای تکمیل ساختمان مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان به کار خواهیم بست.

کد مطلب 5536353

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