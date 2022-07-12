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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۲

هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد؛

وزش باد به همراه گرد و غبار در راه استان مرکزی

وزش باد به همراه گرد و غبار در راه استان مرکزی

اراک- طبق اعلام هواشناسی استان مرکزی انتقال ذرات گرد و غبار با وزش باد به استان مرکزی در ساعاتی از عصر و اوایل امشب شدت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان مرکزی بررسی‌ها حاکی از تداوم جریانات شرقی در مناطق بیابانی مرکزی کشور است که موجب انتقال ذرات گرد و غبار به استان‌های واقع در حاشیه غربی کویر مرکزی از جمله استان مرکزی شده و بویژه در ساعاتی از عصر و اوایل امشب این جریانات از شدت بیشتری برخوردار است.

افزایش سرعت بادهای شمال شرقی بر روی کویر میقان در ساعات بعدازظهر تا اوایل امشب می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک محلی شود که این دو عامل می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در برخی از مناطق استان از جمله مناطق واقع در غرب و جنوب غرب کویر میقان بویژه شهر اراک شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا از فردا تا ابتدای هفته آینده روند کاهشی داشته و طی این مدت به طور میانگین بین ۴ تا ۶ درجه در مناطق مختلف استان خنک‌تر می‌شود.

کد مطلب 5536355

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