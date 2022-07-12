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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

معاون استاندار ایلام:

گاز ایلام و چوار قطع می‌شود

گاز ایلام و چوار قطع می‌شود

ایلام-‌معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام گفت: گاز شهرستان‌های ایلام و چوار از صبح روز یکشنبه ۲۶ خرداد تا اواخر روز دوشنبه به مدت ۳۶ ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری صبح سه شنبه در نشست هماهنگی مدیریت بحران اظهار داشت: به منظور عملیات تعمیر و نگهداری پالایشگاه، گاز شهرستان‌های ایلام و چوار، از روز یکشنبه بیست و ششم تیرماه به مدت ۳۶ ساعت قطع می‌شود.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: نانوایی‌های ایلام و چوار باید یک روز پیش از قطعی گاز، نسبت به افزایش پُخت اقدام کنند.

وی تصریح کرد: مردم پیش از شروع قطعی گاز نسبت به تامین نان مورد نیاز و گاز سی‌ان‌جی خودروها اقدامات لازم را انجام دهند.

هژبری ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی در این چند روز باقی مانده باید نسبت به رفع نیازهای خود چاره اندیشی کند تا در آن ۳۶ ساعت مشکلی رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: سلف سرویس دانشگاه‌های استان، بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها، صنایع تولیدی، مرغداری‌ها، جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی و خانوارها آمادگی لازم را برای قطعی گاز داشته باشند.

کد مطلب 5536369

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