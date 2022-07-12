به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری صبح سه شنبه در نشست هماهنگی مدیریت بحران اظهار داشت: به منظور عملیات تعمیر و نگهداری پالایشگاه، گاز شهرستان‌های ایلام و چوار، از روز یکشنبه بیست و ششم تیرماه به مدت ۳۶ ساعت قطع می‌شود.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: نانوایی‌های ایلام و چوار باید یک روز پیش از قطعی گاز، نسبت به افزایش پُخت اقدام کنند.

وی تصریح کرد: مردم پیش از شروع قطعی گاز نسبت به تامین نان مورد نیاز و گاز سی‌ان‌جی خودروها اقدامات لازم را انجام دهند.

هژبری ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی در این چند روز باقی مانده باید نسبت به رفع نیازهای خود چاره اندیشی کند تا در آن ۳۶ ساعت مشکلی رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: سلف سرویس دانشگاه‌های استان، بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها، صنایع تولیدی، مرغداری‌ها، جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی و خانوارها آمادگی لازم را برای قطعی گاز داشته باشند.