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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

اطلس قرآنی استان سمنان تهیه می‌شود

اطلس قرآنی استان سمنان تهیه می‌شود

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه مقدمات برای تهیه اطلس قرآنی استان سمنان فراهم شده است، گفت: این اطلس در آینده نزدیک تدوین و نهایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی صبح سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه مقدمات برای تهیه اطلس قرآنی استان فراهم شده که امیدواریم در آینده تدوین خواهد شد، ابراز کرد: نهادهای فرهنگی و قرآنی در تهیه این اطلس همکاری خوبی داشته‌اند.

وی درباره ساز و کارهای شورای فرهنگ عمومی استان سمنان نیز، افزود: در بحث شورای فرهنگ عمومی تاکید شد تا به سمت مصوبات اجرایی و عملیاتی در جلسات شورا گام برداریم که این مهم به خوبی انجام شد.

مطیعی با بیان اینکه مسئله محور بودن جلسات شورای فرهنگ عمومی استان بسیار ارزشمند است، ابراز کرد: ما خادم و خدمتگزار مردم استان هستیم که این مهم برای ما افتخار است.

وی به مقوله حجاب و عفاف نیز تاکید کرد و گفت: فعالان فرهنگی باید با استفاده از راهکارهای متنوع و با زبان جوانان مسئله حجاب را تبیین و همچنین از تمام ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی استان در این مقوله استفاده کنند.

کد مطلب 5536379

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