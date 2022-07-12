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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

افزایش موارد کرونا در جنوب کرمان/عدم وجود تهویه یکی از دلایل شیوع

افزایش موارد کرونا در جنوب کرمان/عدم وجود تهویه یکی از دلایل شیوع

کرمان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از افزایش شیوع کرونا در شهرستان های جنوبی کرمان خبر داد.

علی اصغر خیر خواه کرونا-در-جنوب-کرمان-عدم-وجود-تهویه-یکی-از-دلایل">در گفتگو با مهر اظهار داشت: از مردم می‌خواهیم با توجه به گرم شدن هوا و استفاده از دستگاه‌های سرمایشی به خصوص کولر گازی، تهویه لازم را در خانه‌ها ایجاد کنند و از دور همی خود داری کنند.

وی بیان کرد: عدم وجود تهویه در خانه‌ها یکی از دلایل شیوع بیماری در جنوب کرمان است.

وی ادامه داد: موارد مراجعه سرپایی و بستری کرونا در جنوب کرمان افزایش یافته است و به همین دلیل استفاده از ماسک و تزریق واکسن را به مردم توصیه می‌کنیم.

خیرخواه افزود: مراکز واکسیناسیون در جیرفت فعال و در دسترس مردم در مناطق مختلف قرار دارد.

وی از مردم خواست خطر شیوع کرونا را جدی بگیرند و با مسئولان همکاری کنند.

کد مطلب 5536395

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