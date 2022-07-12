تعمیرکار متقلب در شیراز ۴ میلیارد جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری تاکید کرد: این فرد که تعمیرکار موتور خودروهای سنگین است با شکایت یکی از شهروندان به تعزیرات حکومتی احضار شد.

وی در خصوص جزئیات شکایت طرح شده اظهار داشت: شاکی مدعی بود که بابت تعمیر موتور خودرو یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به این تعمیرکار پرداخت کرده در حالی که نقایص خودرو مرتفع نشده است.

سالاری با اشاره به انجام کارشناسی فنی بر روی خودرو افزود: بر اساس نظر کارشناسان، تعمیرکار مذکور مرتکب تقلب در کسب شده که با احراز تخلف در پرونده، شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی مکانیک متقلب در حق دولت و بازگرداندن مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به شاکی صادر کرد.