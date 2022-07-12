سمنان میزبان پیک هفتم کرونا/ سرعت شیوع ۶ برابر بیشتر است

کامران قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متأسفانه از دو هفته قبل مراجعه افراد با علائم کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان افزایش یافته است، تاکید کرد: شیب کاملاً صعودی را در شیوع کرونا در سمنان شاهد هستیم که این زنگ خطری برای جامعه است.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته نسبت به دو هفته قبل شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی مراجعه کنندگان سرپایی و بستری در مراکز درمانی تابعه دانشگاه بودیم، افزود: ۱۳۰ مورد تست مثبت کرونا طی هفته گذشته در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان ثبت شده است.

سویه جدید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه این آمارها نشان از افزایش صعودی بیماری کرونا و بستری دارد، گفت: بخش‌های بستری بیمارستان‌ها و آی سی او متأسفانه میزبان خیل بیماران کرونایی شده است.

قدس با بیان اینکه در وهله نخست مردم متأسفانه عادی انگاری کرده و در بسیاری مراسمی که شرکت کردند، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکردند، گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی، شستشوی دست و فاصله گذاری اجتماعی باید از سوی مردم جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه سویه‌ای که امروز شاهد انتظار آن هستیم قدرت شیوع بسیار بیشتری دارد، بیان کرد: این سویه نسبت به نخستین سویه کرونا که در استان سمنان شیوع پیدا کرد، سرعت شیوع شش برابری دارد و این نشان می‌دهد که هر یک نفر می‌تواند ۱۸ الی ۲۰ نفر را بیمار کند در نتیجه سرعت و خطر شیوع در پیک جدید بسیار بالا است.

سرایت شدید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه سویه جدید کرونا به شدت مسری است، ابراز داشت: اینکه چند درصد بیماران مبتلا بستری می‌شوند هنوز مشخص نیست اما قدر مسلم این است که آمارها نشان می‌دهد ما در شهرستان‌های تابعه دانشگاه به پیک هفتم کرونا رسیده‌ایم و طی دو هفته آتی این پیک به اوج خودش نیز می‌رسد.

قدس با بیان اینکه این پیک می‌تواند مردم را دچار آسیب کند، گفت: با توجه به شرایط فعلی کاهش مراجعه برای واکسن به خصوص تکمیل دزهای سه‌گانه بسیار اندک بوده و این یک تهدید بزرگ علیه سلامت جامعه است در نتیجه از مردم می‌خواهیم نسبت به مقوله واکسن حساسیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه تمام مرکزهای بهداشت و خانه‌های بهداشت و درمانگاه‌ها واکسن کرونا را تزریق می‌کنند، افزود: برای کسانی که شش ماه از دز سوم آنها می‌گذرد می‌بایست دز یادآور یا بوستر نیز تزریق شود.

به گزارش مهر، فعلاً شهرستان‌های شاهرود و مهدی‌شهر یا در واقع بیش از ۶۰ درصد مساحت و ۴۰ درصد از جمعیت استان سمنان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد و مشخص نیست که این وضعیت تا هفته آتی پایدار نیز بماند.