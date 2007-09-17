رقابت های قهرمان کشوری بسکتبال خیابانی برگزار می شود

پیام سیفی زاده مسئول کمیته بسکتبال خیابانی فدراسیون بسکتبال ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهرگفت: برگزاری این مسابقات در راس برنامه های آتی کمیته بسکتبال خیابانی قرار دارد. به همین منظوربا چند استان برای پذیرفتن میزبانی بازی ها مذاکراتی را انجام داده ایم.

وی افزود: دراین بین شهرداری ملایر استقبال خوبی از پذیرفتن مسئولیت برگزاری اولین دوره این بازی ها داشته است که درصورت داشتن شرایط لازم و برتری نسبت به دیگر استان ها آن را می پذیریم.

مسئول کمیته بسکتبال خیابانی اظهارداشت: درهرصورت این رقابت ها را با حضور تمام استان ها برگزارمی کنیم تا از این طریق اولین گام محکم و جدی خود را برای بسط و گسترش بسکتبال خیابانی در سطح کشور برداریم.

سیفی زاده با اشاره به رقابت های بسکتبال خیابانی دهه فجر تصریح کرد: در صورتیکه تا ماه بهمن درمورد میزبانی، تعداد تیم های شرکت کننده و برنامه مربوط به بازی ها به نتیجه نهایی برسیم مسابقات دهه فجر امسال را با عنوان اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری برگزار می کنیم درغیر این صورت طبق سال های اخیر رقابت های دهه فجر را با شرکت چند تیم برتربرگزار می کنیم.

مسئول کمیته بسکتبال خیابانی در مورد بازی های جام رمضان اظهارداشت: هنوز باهیچ یک از شهرداری های تهران در مورد همکاری برای برگزاری این مسابقات به توافق نرسیده ایم اما به محض حاصل شدن توافق برنامه مربوط به این بازی ها را اجرا می کنیم.