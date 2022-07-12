به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس مؤمنی اظهار کرد: طی دو روز گذشته که تیمهای درمانی در این منطقه حضور داشتهاند بیش از ۲۴۰ نفر مورد معاینه و ویزیت قرار گرفتهاند که در بین آنها افراد گرمازده و دارای بیماریهای آنفولانزا و سرماخوردگی نیز مشاهده شدهاست.
وی بیان داشت: در بین افراد مراجعه کننده، تعدادی افراد مشکوک به بیماری کووید نیز مشاهده شده است.
مؤمنی عنوان کرد: احتمال شیوع مجدد ویروس کرونا در بین مردم منطقه وجود دارد و نیاز است که مردم دستورالعملهای بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.
سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرمزگان با بیان اینکه در هفته تأمین اجتماعی خدمات مختلف مورد نیاز زلزلهزدگان به آنها ارائه میشود عنوان کرد: در این هفته ۱۴ پزشک عمومی، سه پزشک متخصص، سه روانشناس و ۲۸ پرستار به همراه دارو و تجهیزات مورد نیاز در مناطق زلزلهزده حضور خواهند یافت و خدمات درمانی مورد نیاز زلزلهزدگان را به آنها ارائه میکنند.
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