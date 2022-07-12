به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه فجر فارس پیش از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز جشنواره فرهنگی ورزشی شمیم خانواده‌های سپاه پاسداران، گفت: در این جشنواره یک هزار و ۳۷۲ شرکت کننده از سراسر کشور حضور دارند و به مدت سه روز در شش رشته ورزشی با هم به رقابت می‌پردازند.

سردار ید الله بوعلی افزود: این جشنواره در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان ودررشته‌های ورزشی فوتبال، والیبال، تکواندو، آمادگی جسمانی، تیراندازی و شنا برگزار می‌شود.

وی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره علاوه بر توجه به اهمیت ورزش در بین خانواده‌ها ترویج فرهنگ و منش پهلوانی در بین ورزشکاران است که این موضوع به صورت جدی در دستور کار سازمان فرهنگی خانواده سپاه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان در چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی شمیم، برگزیدگان جمع ۲۰ هزار نفری هستند که در مسابقات انتخابی حضور داشتند و با کسب مقام‌های برتر مجوز راهیابی به این مرحله را دریافت کرده اند.