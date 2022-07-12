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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۳

رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه:

مجمع نمایندگان حوضه آبریز دریاچه ارومیه تشکیل می شود

مجمع نمایندگان حوضه آبریز دریاچه ارومیه تشکیل می شود

ارومیه - رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رودخانه ارس از تشکیل مجمع نمایندگان حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف همدلی برای احیای این تالاب بین المللی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قندهاری پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های آبی استان جلسه‌ای با اشاره به اهمیت آب برای کشور اظهار کرد: لزوم احیای دریاچه ارومیه بر هیچ‌کس پوشیده نیست و احیای آن می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

وی ادامه داد: برای حفظ اکوسیستم طبیعی منطقه و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه به زودی مجمع نمایندگان حوضه آبریز دریاچه ارومیه از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان تشکیل خواهد شد و با تمام ظرفیت و همدلی پروژه‌های احیای نگین فیروزه‌ای شمال غرب کشور را در اولویت قرار خواهیم داد.

رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رودخانه ارس در ادامه افزود: برای برطرف شدن مشکلات بخش آب کشور، وزارت نیرو به دنبال ایجاد هماهنگی و هم راستایی در ۳ قوه است و از نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز درخواست داریم تا با هماهنگی سایر نمایندگان پیگیر تشکیل کارگروه یا کمیسیون ویژه آب در مجلس شورای اسلامی باشند و به صورت اختصاصی برای بخش آب قانون گذاری و تصمیم سازی کنند.

قندهاری در ادامه خاطرنشان کرد: برای سدهای استان آذربایجان غربی و طرح‌های توسعه‌ای ارس مهندسی ارزش صورت خواهد پذیرفت.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به مؤلفه‌های حکمرانی اقتصادی گفت: اقتصاد مسئله اول کشور در سال‌های اخیر بوده است لذا حکمرانی اقتصادی بر ۳ پایه استوار است که عبارتند از: معاش، امنیت و محیط زیست پایدار، از این رو محیط زیست پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ستون اصلی این مؤلفه نیز آب است.

عادل نجف زاده افزود: برای جلوگیری از مهاجرت مردم این شهرستان‌ها به استان‌های همجوار به دلیل کم آبی لزوم تکمیل مطالعات احداث سدهای الند، قطور و غازان بیش از پیش احساس می‌شود و در همین راستا با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تا پایان مهرماه پیمان سپاری سدهای الند و غازان انجام خواهد پذیرفت.

وی تاکید کرد: در روستاهای پایین دست سد آغ چای شبکه پایاب این سد توسط شرکت آب منطقه‌ای تکمیل شده است و امیدواریم و پیگیر خواهیم بود تا سازمان جهاد کشاورزی نیز پروژه‌های خود در این بخش را هرچه سریع‌تر به اتمام برساند.

در پایان این جلسه نیز اعضای جلسه از سد آغ چای و روستاهای پایین دست بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان مشکلات مردم منطقه قرار گرفتند.

کد مطلب 5536421

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