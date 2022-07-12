برگزاری رویدادها پاسخگوی نیازهای فرهنگی و هنری جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول موسوی نژادیان پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای هیأت مدیره انجمن موسیقی و اعضای ستاد برگزاری سومین جشنواره گروهنوازی استان فارس گفت: برگزاری رویدادها و جشنوارهها باید به افزایش کیفیت آثار و پاسخ به نیازهای فرهنگی و هنری جامعه بینجامد.
وی افزود: در طراحی و برنامهریزی رویدادهای فرهنگی و هنری، اصل بر فرهنگسازی درست و کاهش آسیبهای اجتماعی است و نباید هدفگذاری در برنامهها تنها ایجاد سرگرمی و نشاط مقطعی مدنظر قرار گیرد.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزایش توانمندیهای موسیقی سنتی و بومی استان و آشنایی جوان با داشتههای فرهنگی خود را از اهداف جشنواره گروهنوازی استان خواند و ادامه داد: در کنار اجرا و رقابت گروههای استان، برگزاری کارگاههای تخصصی و نشستهای نقد و بررسی با حضور اساتید برجسته این حوزه، تأثیر زیادی در کیفیتبخشی و دسترسی به اهداف تعیینشده خواهد داشت.
در آغاز این نشست اعضای هیأت مدیره انجمن موسیقی استان با ارائه پیشنهادهای خود، خواستار پشتیبانی بیشتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دیگر دستگاههای فرهنگی از سومین جشنواره گروهنوازی استان شدند.
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