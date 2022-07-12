نخستین کتابخانه ترافیکی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کتابخانه ترافیکی همزمان با روز ادبیات کودک و نوجوان توسط سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در شهرک آموزش ترافیک منطقه هشت افتتاح شد.
اسدالله شعبانی، محمود برآبادی، عباس جهانگیریان، زهره مسکنی و مرجان ظریفی از جمله کسانی بودند که در جمع تعدادی از کودکان و نوجوانان علاقهمند به کتاب و کتابخوانی حضور داشتند.
زهره مسکنی شاعر و نویسنده و مدیر اداره آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک در این مراسم با تأکید بر ضرورت استفاده از قالبهای مختلف ادبیات و هنر در راستای آموزش غیرمستقیم و نهادینهسازی بهینه مفاهیم ایمنی عبور و مرور در اذهان کودکان گفت: بهرهگیری از روشهای نوین آموزشی به منظور انتقال و ماندگاری مفاهیم ترافیکی در ذهن کودکان و نوجوانان در اولویت اقدامات فرهنگی این سازمان قرار دارد و بدون تردید قالبهای شعر، قصه، فیلم، انیمیشن، نمایش و انواع بازیهای سرگرمکننده بهترین و جذاب ترین ابزار کمک آموزشی برای انتقال پیامهای فرهنگی و یادگیری رفتارهای درست ترافیکی به شمار میروند.
در اینبرنامه از نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان که در آثار ترافیکی خود برای کودکان و نوجوانان به مفاهیم ایمنی عبور و مرور و رفتارهای درست ترافیکی پرداختهاند، تقدیر شد. «ترانههای ترافیکی»، «مینیبوس آبی مدرسه»، «شوخی»، «مورچهها توی ماشین»، «خالخالی به شهر میرود» و غیره از جمله کتابهای ترافیکی ویژه کودکان و نوجوانان است که در روز ادبیات کودک و نوجوان با حضور نویسندگان آنها مورد بررسی دانشآموزان و در قفسه کتابخانه شهرک آموزش ترافیک قرار گرفت.
بخش نخست این مراسم با هدف تداوم و استمرار فعالیتهای آموزشی هدفمند، به برگزاری کارگاه خاطرهنویسی برای کودکان و نوجوانانی که با ارسال خاطره در آموزواره بهاری «حرکت» شرکت کرده بودند، اختصاص داشت. در این کارگاه رامبد خانلری نویسنده و مدرس، اصول خاطرهنویسیِ جذاب و صحیح را برای شرکتکنندگان شرح داد و از طریق شیوه آموزش مشارکتی، دانشآموزان را با چگونگی تأمل و انتقال موضوعات ذهنی از طریق نوشتار آشنا کرد.
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