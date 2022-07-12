به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار پزشکی قانونی از هر سه نفر کشته تلفات تصادفات محورهای برون شهری و روستایی استان در سال گذشته یک نفر موتور سوار بوده اند که متأسفانه از این حیث بوشهر جایگاه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در سال گذشته مجموعاً ۲۴۷ نفر بر اثر تصادف در محورهای برون شهری و روستایی استان جان خود را از دست داده اند که تعداد ۸۵ نفر از آنها راکب و یا سرنشین موتور سیکلت بوده اند که سهم ۳۴ درصدی تلفات را شامل می‌شود.

سهم ۴۷ درصدی ضربه به سر

اخترشناس بیان داشت: بر اساس آمارهای منتشره همچنین ضربه به سر به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی نزد موتورسواران سهم ۴۷ درصدی را در فوت به خود اختصاص داده که نشانگر اهمیت کلاه ایمنی در حفظ جان راکبان و سرنشینان موتورسیکلت است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: بیشترین تصادفات منجر به فوت موتورسواران استان در ساعات غروب و ابتدایی شب یعنی ۱۸ الی ۲۰ اتفاق افتاده است.

وی افزود: روشن کردن چراغ‌ها در این ساعات، نصب برچسب‌های شبرنگ بر بدنه موتورسیکلت و پوشیدن لباس با رنگ روشن می‌تواند نقش بسزایی در دیده شدن موتورسوار توسط سایر کاربران جاده‌ای داشته باشد.

سهم ۵۰ درصدی جوانان در تلفات

اخترشناس از سهم ۵۰ درصدی جوانان در تلفات موتورسواری استان در سال گذشته خبر داد و افزود: متأسفانه بیش از ۵۰ درصد از تلفات موتورسواری استان مربوط به گروه جوان و مولد جامعه یعنی گروه سنی ۱۵ تا ۴۰ سال است که به دلیل استفاده بیشتر این گروه سنی از موتورسیکلت نیازمند توجه بیشتر خانواده‌ها هستیم.

وی به نقش و سهم آموزش در ارتقای آگاهی و مهارت موتورسواران هم اشاره و تصریح کرد: در راستای مهارت افزایی موتورسواران این اداره کل در سال گذشته برای بیش از دو هزار نفر از موتورسواران استان دوره‌های آموزش ویژه برگزار و به ۷۰۰ نفر از آنها که دارای گواهی نامه رانندگی با موتورسیکلت بودند کلاه ایمنی استاندارد اهدا ء نمود.